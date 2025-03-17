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Ferrari ricorda Joe Barone: "Di lui mi manca ogni cosa, abbiamo vissuto fianco a fianco 6 anni"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, nel giorno della celebrazione eucaristica ad un anno dalla morte di Barone, ha parlato ai media presenti, queste le sue parole:"Di Joe ci ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2025 19:00
Ferrari ricorda Joe Barone: "Di lui mi manca ogni cosa, abbiamo vissuto fianco a fianco 6 anni" -
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Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, nel giorno della celebrazione eucaristica ad un anno dalla morte di Barone, ha parlato ai media presenti, queste le sue parole:

"Di Joe ci manca ogni cosa. In questi giorni siamo stati sempre insieme, uniti nel ricordo. È emozionante vedere così tante persone riunite oggi per onorarlo. Per tutti noi è un momento molto difficile, ma questo dimostra quanto fosse una persona straordinaria. L’emozione resterà sempre viva. Ho trascorso sei anni della mia vita con lui, ogni giorno, dalla mattina alla sera. Mi ha insegnato tanto, e faremo del nostro meglio per portare avanti molte delle cose a cui lui teneva"

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