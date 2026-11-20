Ferrari: "Questa stagione dobbiamo mettere un mattoncino alla volta per costruire qualcosa di importante"

Il direttore generale della Fiorentina si è raccontato a Sky Sport, ricordando Commisso e Barone

Alessandro Ferrari, direttore generale viola, ha ripercorso a Sky Sport il significato di questo traguardo, soffermandosi soprattutto sull'eredità lasciata da Rocco Commisso e sul valore del Viola Park.

"Essere direttore generale nell'anno del centenario è una grande responsabilità e una grande fortuna, perché capita una volta sola nella vita. Bisogna ricordarsi della storia, vivere il presente e pensare al futuro senza dimenticare nessuno, ma pensando anche a quanto sarebbe piaciuto a Rocco godersi questo centro sportivo.

C'è rammarico perché non ha potuto godersi di più l'unico regalo che si è fatto nella vita, ma anche la carica per portare avanti ciò che voleva. Rocco era buono, semplice, genuino: il giorno dopo uno stellato ti chiedeva un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino.

Quando è sceso dall'aereo e ha visto 19 mila persone è diventato subito il tifoso più accanito della Fiorentina. Voleva fare uno stadio nuovo e portare il club a livelli importanti.

La luce nel calcio si accende e si spegne in fretta. Siamo partiti con delle difficoltà e Rocco sul mercato avrebbe detto: "Quanto mi hai fatto spendere?". Ma è stata fatta una campagna acquisti importante e ora stiamo lavorando per recuperare terreno, con più convinzione, serenità e amalgama dopo la sosta.

Abbiamo definito questa annata come una serie di mattoncini da mettere per costruire qualcosa di importante, senza dover ributtare giù tutto. Servono continuità, un passaggio di consegne per trasmettere cosa significa Firenze e spazio per far crescere i tanti giovani che abbiamo in rosa.

Rocco e Joe Barone sono stati due artefici di questa meraviglia. Joe girava qui a qualsiasi ora ed era una persona unica.

Ripensare a momenti drammatici come quello di Edoardo Bove fa impressione, ma per fortuna è un ragazzo eccezionale e ha reagito bene".

Infine, Ferrari ha anticipato un'iniziativa pensata per la partita contro il Cagliari, dedicata alla memoria di Astori: "Ho proposto di far entrare chi si chiama Viola. La sua famiglia ha una forza incredibile e il rispetto per chi lavora qui ogni giorno resta fondamentale".