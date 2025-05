Ferrari: “Parole di Pradè normali. Con Palladino nulla è cambiato. Kean ed i big restano? Vediamo”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato da Roma fuori dal Coni dove si è svolta l’assemblea di Lega, queste le sue parole raccolte da Firenze Viola:

“Dopo una sconfitta a Venezia, è normale che un direttore sportivo dica “faremo delle analisi sulle cose che non hanno funzionato. Non mi sembra qualcosa di trascendentale, anzi, è necessario”.

Quindi non era riferite all’allenatore ad esempio? “Con l’allenatore abbiamo parlato una settimana prima, prima ancora della gara con il Betis. Non è cambiato nulla, non c’è niente da dire. Tutto come allora, non è che in una settimana cambia qualcosa”.

Terrete i prezzi pregiati come Kean? “Intanto finiamo queste due partite. Kean e tanti altri giocatori, con tutti ne stiamo parlando da tempo. Vedremo poi a fine stagione”.

Quindi resta Palladino? “L’ho già detto prima”.