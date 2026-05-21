Ferrari: "Io e Paratici andremo in America alla fine del campionato. la Famiglia Commisso tornerà"

Ferrari, a margine della conferenza sulla squadra femminile, aggiorna su quelli che sono i piani della dirigenza. Lui e Paratici andranno negli USA a fine stagione.

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto dalla sala stampa del Viola Park dove si teneva la conferenza di fine stagione della squadra femminile e ha parlato anche della stagione dei viola in Serie A maschile. Queste le sue parole riportate da TMW: "È stato un anno complicato, ma appena possibile sono sempre venuti qui il presidente e la madre. Hanno una grande azienda in America da seguire, a fine campionato io e Paratici andremo la, ma poi la famiglia Commisso tornerà, è anche l'anno del centenario. È comunque una proprietà molto attenta, seguono con attenzione tutto, ma è chiaramente capibile perché non sono stati troppi presenti fisicamente".

"Il tempo per le scelte sul mister della maschile? Oggi parliamo solo della squadra femminile, la conferenza è stata indetta per questo, ambito a cui i Commisso tengono, poi faremo una conferenza apposita per il resto".

Lo riporta TMW