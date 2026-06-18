Ferrari: "Il centenario è della Fiorentina, spero si risolva con Antognoni. Lo stadio? Cercheremo intesa con comune"

Queste le parole di Ferrari sulla diatriba sorta con Antognoni e sulla questione stadio.

Sempre nel corso della conferenza stampa al Viola Park, si parla anche di centenario e di Giancarlo Antognoni: "Il centenario è della Fiorentina e di coloro che ne hanno fatto la storia. Al di là di questo, Cathrine è rimasta molto colpita da Giancarlo in un momento molto delicato che era il ricordo di Rocco Commisso, che le è andata a fare le condoglianze. La storia è di 100 anni e meriterebbe per tutti un momento di partecipazione. Spero che la situazione si risolva".

Paratici poi parla della Fiorentina del futuro: "Se non avessimo una visione sarebbe preoccupante. Ci si distingue in questo, ci sono esempi già nel calcio italiano. Possiamo essere una squadre che compete negli anni, e fare le cose per bene. Ho una mentalità competitiva. Se ti devo dare una risposta è che non accetto arrivare quattro anni di fila settimo e ottavo. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto".

Sul saluto di Vanoli e sulla scelta di Grosso:" Siamo stati concentrati su Paolo Vanoli e su questa stagione. Credo negli ultimi cinque mesi abbiamo fatto un grande lavoro per supportarlo. Lui è stato bravissimo a portare avanti una situazione complicata. Si è poi chiamati a prendere delle decisioni. Un buon capo è costretto a decidere su quello che si farà. Siamo arrivati alla fine del campionato, ci siamo presi il tempo per non essere emozionali nel prendere decisioni, abbiamo ragionato in maniera razionale e abbiamo preso questa decisione. Abbiamo poi scelto Grosso come unico candidato, perché ci piaceva il profilo".

Sullo stadio: "Abbiamo passato una grande settimana negli USA. La famiglia Commisso ribadisce la lettera di interesse. Oggi è uscita una nota del comune che sostanzialmente cambia il rapporto fra pubblico e privato. Noi andiamo avanti, cercheremo un intesa col comune per chiudere lo stadio".