Ferrari e Commisso arrivano all’assemblea della lega calcio, verrà festeggiato il centenario

Ferrari e Commisso sono arrivati all’assemblea della lega calcio

Tutto pronto a Milano per l'odierna Assemblea di Lega. Fra le curiosità di giornata, da segnalare la presenza per la prima volta di Giuseppe Commisso in rappresentanza della Fiorentina. Il presidente viola è arrivato in Lega accompagnato dal Direttore Generale Alessandro Ferrari.

Per l'occasione Fiorentina e Napoli saranno omaggiate dall'Assemblea con una targa celebrativa per i rispettivi centenari. Di seguito le immagini dell'arrivo di Commisso e dell'ingresso in Lega. Testo e immagini di Tuttomercatoweb