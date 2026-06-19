Ferrari: "Commisso non venderà la Fiorentina. Stadio? Non abbiamo intenzione di tirarci indietro"

La Fiorentina non sarà ceduta. Ancora una volta in conferenza stampa, Ferrari è stato chiamato a spegnere le voci su una possibile cessione del club.

FIRENZE - La domanda di Firenze e dei tifosi viola: che cosa vuole fare la famiglia Commisso con e della Fiorentina? «Il desiderio e la volontà di Rocco - ha dichiarato Alessandro Ferrari, dg e uomo di fiducia della proprietà - saranno portati avanti da Giuseppe Commisso e dalla madre Catherine: ovvero dare alla Fiorentina un ruolo sempre più importante anno dopo anno. Quanto alle voci già smentite sulla possibile cessione del club, la famiglia Commisso non mette in vendita la Fiorentina e supporta il progetto di creare una Fiorentina solida e sostenibile: Rocco aveva il sogno di vincere a Firenze e anche il figlio e la moglie hanno lo stesso sogno. Vogliamo che l’ultima stagione non si ripeta mai più».

Un accenno al nuovo Franchi dopo la nota di ieri del Comune («cambia un po’ il percorso diretto tra pubblico e privato e aspettiamo ulteriori indicazioni, ma non abbiamo intenzione di tirarci indietro»), quindi il pensiero di Ferrari sull’invito declinato da Giancarlo Antognoni di essere presente alla festa del Centenario. «Il Centenario è della Fiorentina, della città, dei tifosi, di quelli che hanno fatto la storia di questo club, non di Commisso, e meriterebbe per tutti un momento di partecipazione».

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport