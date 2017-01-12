Ferrara a Radio Bruno: “Di Francesco sarà l’allenatore della Fiorentina. Kalinic? Il vero problema è Bernardeschi…”

Intervistato da Radio Bruno, Benedetto Ferrara ha parlato così della Fiorentina: “Di Francesco secondo me sarà l’allenatore della Fiorentina, a meno che la Roma e Spalletti non decidano di separarsi. La Fiorentina ha un accordo sulla parola con Di Francesco, da tempo avevano lui e Oddo tra gli osservati speciali e la scelta è stata fatta anche considerando la stagione travagliata del Pescara. Secondo me Di Francesco è l’uomo giusto perchè è ambizioso ma anche aziendalista come piace alla Fiorentina. E’ un allenatore che sa far calcio e per la Fiorentina c’è la necessità di ripartire con un ciclo nuovo. La partenza di Kalinic a quelle cifre sarebbe una delle cessioni con cui rifondare. Il problema vero della Fiorentina non è Kalinic ma Bernardeschi, bisognerà convincerlo a rimanare. Lui è un ragazzo con la testa sulle spalle che a Firenze sta bene, però è nel mirino dei grandi club a partire dal Bayern Monaco. Sono pronto a scommettere che quando lascerà Firenze Bernardeschi andrà via dall’Italia, perchè questo proveranno a fare i Della Valle”.