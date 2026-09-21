Ferrara: "Non si può pretendere maturità, ma che gioia rivedere il calcio al Franchi, passione e coraggio"

E poi quest’anno c’è una rosa degna di questo nome, guardi la panchina e hai tante soluzioni per adattare la squadra al momento.

Gioco e coraggio, se ogni pareggio fa storia a sé, questo col Napoli porta davanti il segno più, perché la Fiorentina del Vanoli 2 se la gioca fino in fondo e lo fa lasciando buone sensazioni. Il Napoli ha un allenatore furbo e molta esperienza. Ma la Fiorentina suona il rock perché questa è la sua natura e nasconderla sarebbe un peccato. Non si può pretendere maturità, cinismo e tutte quelle doti che si portano dietro certi top team pieni di giocatori navigati. Però che gioia rivedere il calcio al Franchi e un allenatore rigenerato che sa trasmettere ai suoi passione e coraggio.

E poi quest’anno c’è una rosa degna di questo nome, guardi la panchina e hai tante soluzioni per adattare la squadra al momento. Levi Viery, metti Valdepenas, alzi la squadra e rimetti le cose a posto. Stavolta poi sono i due portieri a fare la differenza. Brava Fiorentina, ora che il campionato torna in ferie serviva una grande prestazione. Obiettivo centrato.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione