Ferrara: "Mastatuono è una possibilità, Paratici lo segue da un pezzo. Perché non sognare?"

Benedetto Ferrara commenta le voci di mercato su Mastantuono

Nel suo editoriale su La Nazione, Benedetto Ferrara ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle prossime mosse di mercato e sul nome che più di tutti sta accendendo l'entusiasmo dei tifosi: Franco Mastantuono.

"Voglia matta di fantasia per dolci suggestioni di mezza estate. Quelle che ti lasciano immaginare dribbling leggeri, sterzate improvvise, assist a sorpresa e magari qualche gol. Da giorni e giorni si continua a parlare di cosa manca ancora a questa Fiorentina per poter definire la sua nuova identità. Dopo un avvio di mercato entusiasmante c’è stato un rallentamento inevitabile. Sappiamo che la difesa si è rinforzata, che il centrocampo è davvero di un altro livello e che l’attacco ancora non si sa. Da una parte c’è in gioco il futuro di Kean, dall’altro la necessità di consegnare a Grosso degli esterni di qualità per mettere insieme il suo 4-3-3. E mentre le temperature e il traffico segnano il bollino rosso, esplode l’idea che King Fabio voglia provare a portare in fondo qualche colpo di quelli che ti mettono addosso quel sorriso ebete tipico di colui che sogna. Franco Mastatuono sembra davvero una possibilità.Un ragazzo di grande talento acquistato dal Real per 60 milioni potrebbe arrivare a Firenze. Condizionale d’obbligo ma un doppio wow ci sta bene lo stesso. Diciannove anni tra un soffio, il talento italo argentino sembra il nome giusto per riempire una delle caselle rimaste vuote. Come altri numeri dieci il ragazzo sa spostare la sua attenzione sul lato destro dell’attacco. Dribbling esaltante, visione e sinistro creativo, Mastratuono è nel mirino di King Fabio da un pezzo. Deve fare esperienza, sicuramente gestire i suoi assoli, ma questa storia ricorda molto quella di Nico Paz. Ci sta che si stia discutendo la formula, che ci siano altre pretendenti e che il giocatore stia decidendo cosa fare, fatto sta che una trattativa c’è. A ore tutto sarà più chiaro, ma intanto sognare perché no?"