Ferrara: "La Fiorentina è una squadra affascinante e a trazione anteriore. Ora deve diventare squadra"

Il commento di Benedetto Ferrara a margine de "Il Pentasport" di Radio Bruno dopo la chiusura del mercato della Fiorentina

Benedetto Ferrara, ospite del Pentasport di Radio Bruno ha analizzato la nuova Fiorentina dopo una sessione di mercato che ha profondamente modificato la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Secondo il giornalista, la squadra viola ha ora un’impronta più offensiva, con diversi elementi di qualità soprattutto sulle fasce.

Sulla nuova Fiorentina:

"Dal punto di vista tecnico, la Fiorentina è una squadra a trazione anteriore. Pedro Gonçalves è un bel giocatore e credo che il mercato degli esterni abbia soddisfatto pienamente Grosso. Le punte vanno ancora valutate, ma voglio essere fiducioso".

Sul centrocampo e sul lavoro di Grosso:

"Il centrocampo è composto da giocatori molto simili e forse manca un po’ di garra. Il tecnico è stato accontentato, adesso tocca a lui".

Sulla Fiorentina vista finora:

"Quella che abbiamo visto fino a oggi era una squadra slegata, senza idee, con un attaccante che aspettava dei cross che non arrivavano mai. Adesso hai due attaccanti fisici, ma con caratteristiche differenti. La Fiorentina è una squadra affascinante, che però deve trovare l’alchimia e riuscire a diventare un gruppo".

Sulla società:

"Dobbiamo ringraziare il presidente per i soldi che sono stati messi a disposizione".