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Ferrara: "La Fiorentina è una squadra affascinante e a trazione anteriore. Ora deve diventare squadra"

Il commento di Benedetto Ferrara a margine de "Il Pentasport" di Radio Bruno dopo la chiusura del mercato della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 22:25
Ferrara: "La Fiorentina è una squadra affascinante e a trazione anteriore. Ora deve diventare squadra" -
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Benedetto Ferrara, ospite del Pentasport di Radio Bruno ha analizzato la nuova Fiorentina dopo una sessione di mercato che ha profondamente modificato la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Secondo il giornalista, la squadra viola ha ora un’impronta più offensiva, con diversi elementi di qualità soprattutto sulle fasce.

Sulla nuova Fiorentina:
"Dal punto di vista tecnico, la Fiorentina è una squadra a trazione anteriore. Pedro Gonçalves è un bel giocatore e credo che il mercato degli esterni abbia soddisfatto pienamente Grosso. Le punte vanno ancora valutate, ma voglio essere fiducioso".

Sul centrocampo e sul lavoro di Grosso:
"Il centrocampo è composto da giocatori molto simili e forse manca un po’ di garra. Il tecnico è stato accontentato, adesso tocca a lui".

Sulla Fiorentina vista finora:
"Quella che abbiamo visto fino a oggi era una squadra slegata, senza idee, con un attaccante che aspettava dei cross che non arrivavano mai. Adesso hai due attaccanti fisici, ma con caratteristiche differenti. La Fiorentina è una squadra affascinante, che però deve trovare l’alchimia e riuscire a diventare un gruppo".

Sulla società:
"Dobbiamo ringraziare il presidente per i soldi che sono stati messi a disposizione".

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