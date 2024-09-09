Ferrara: "Ho i miei dubbi che la Fiorentina sia davvero una squadra da Europa League"

Il noto giornalista ha espresso il suo parere sulle dichiarazioni del Presidente Commisso riguardo alla squadra

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha commentato i temi più rilevanti legati alla Fiorentina: "Commisso non ha detto niente di nuovo, mi sembra ripeta sempre le stesse cose in ogni intervista. Abbiamo capito che non vuole vendere la Fiorentina, anche perché se lo fosse sul serio non lo direbbe ovviamente. Il mercato non ha deluso nessuno, però non ha nemmeno lasciato chissà quale esaltazione a mio parere. La Fiorentina è una squadra incompleta in vari reparti tipo il sostituto di Kean e un difensore in più per dare più tranquillità alla difesa. Speriamo che davvero la Fiorentina sia una squadra che può puntare all'Europa League come annunciato come obbiettivo."

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