Ferrara: "Grosso non è un allenatore giovane, ha 10 anni di carriera e 4 esoneri. Spero ribalti i numeri"

L'opinione di Benedetto Ferrara sulla scelta presa da Paratici per la panchina viola

La scelta di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina sta creando forti dibattiti e discussioni. Ecco l'opinione di Benedetto Ferrara ai microfoni di radiobruno:

"La prima cosa che mi auguro è che Vanoli fosse già stato informato prima che la notizia diventasse pubblica. Per la Fiorentina quella di Grosso sembra la soluzione più semplice, anche perché Paratici lo conosce molto bene. Personalmente non è un nome che mi entusiasma particolarmente, però voglio affrontare questa scelta con ottimismo. Inoltre non bisogna considerarlo un tecnico inesperto: allena da circa dieci anni e, anche se i suoi risultati non sono stati straordinari, ha ancora la possibilità di cambiare giudizi e prospettive”.

Ferrara ha poi proseguito: “Grosso ha ottenuto buoni risultati in realtà senza grandi pressioni, anche se nel suo percorso ci sono stati diversi esoneri, che però nel calcio spesso lasciano il tempo che trovano. Mi convince il fatto che abbia un buon rapporto con il direttore sportivo e spero soprattutto che riesca a dare alla Fiorentina un’identità di gioco chiara e riconoscibile. Oggi si parla tanto del calcio moderno prendendo come esempio il Como, ma la vera forza della squadra di Fabregas non è soltanto il bel gioco: è soprattutto la solidità difensiva. La vera novità è proprio quella, saper attaccare bene senza perdere equilibrio dietro”.