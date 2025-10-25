Ferrara, Fiorentina: "Il Rapid non è il Bologna: rossoblù ambiziosi, ma tutti aspettano una riconferma"

Fiorentina-Bologna? Situazioni simili, ma la classifica racconta un'altra storia

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla situazione della Fiorentina e della prossima sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole.

La situazione in casa viola

"Fino ad ora la stagione della Fiorentina è abbastanza dissociata tra campionato e coppa. Ovviamente sappiamo che il Rapid non è il Bologna, ma adesso tutti si aspettano una riconferma. In Austria sembrava esserci uno spirito diverso e questo dimostra che la voglia di reagire c'è. Adesso va portata anche in campionato. Probabilmente in estate ci siamo un pò illusi, ma sicuramente non siamo da zona retrocessione".

Fiorentina-Bologna

"La Fiorentina in campionato nelle ultime uscite sembrava impaurita, contro il Bologna sarà una sfida molto interessante. Il Bologna è una squadra ambiziosa e quella di domani è una partita tra due situazioni simili, il problema è che la classifica racconta un'altra storia. Un altro risultato positivo sarebbe molto importante, ma credo che dal punto di vista dell'identità la Fiorentina stia iniziando a venire fuori".