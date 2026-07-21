Ferrara: "Fagioli e Kean? Se partono, Paratici avrà già un piano B. Kean è forte, ma non è Mbappé"

Tante domande e riflessioni sulle prossime mosse di mercato: a commentare è Benedetto Ferrara

Benedetto Ferrara, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato il nuovo corso della Fiorentina, elogiando il lavoro della società e di Fabio Paratici. "La Fiorentina ha voltato pagina. Dobbiamo ringraziare Paratici, ma non solo: anche Goretti ha avuto l'umiltà di andare a cercare uno dei direttori sportivi più interessanti in circolazione. Quello che volevamo era una società che andasse avanti, che avesse un progetto. Ed è questo che piace alla gente". Ferrara ha poi analizzato il lavoro fatto finora sul mercato: "Il centrocampo è forte, la difesa è stata rinforzata. Adesso bisogna sistemare l'attacco e lavorare sulle cessioni".

Sul futuro di Nicolò Fagioli, il giornalista mantiene qualche dubbio: "Metto un punto interrogativo. Se dovesse andare via non sarebbe un dramma. Dalla Premier potrebbero arrivare offerte alle quali è difficile dire di no. L'importante è avere sempre una soluzione pronta". Un discorso simile riguarda anche Moise Kean: "Se il Como lo vuole davvero, credo che Paratici abbia già una soluzione valida. La cosa positiva è che oggi c'è molta fiducia nella società. Se Kean dovesse partire, penso che la Fiorentina abbia già messo in conto questa possibilità e abbia un piano B". Ferrara ha poi sottolineato l'importanza di non farsi trovare impreparati: "Non deve ripetersi quello che è successo con Vlahovic: abbiamo incassato tanti soldi, ma a gennaio siamo rimasti senza attaccante perché non avevamo un'alternativa". Sul possibile interesse del Como per Kean ha aggiunto: "A livello economico non credo che il Como abbia problemi. Anche Morata guadagnava quattro milioni a stagione. Kean è forte, ma non è Mbappé: è un buon giocatore, non un top europeo. Se resta, va sostenuto e deve essere felice di rimanere. Spero soprattutto che stia bene fisicamente. Se invece dovesse partire, troveremo un altro attaccante in cui credere". Infine, il focus si sposta sugli esterni offensivi: "Sono più intrigato dal discorso degli esterni. La Fiorentina ne ha bisogno, ce ne sono tanti sul mercato, ma sono molto curioso di capire quale sarà la scelta di Paratici".