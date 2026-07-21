Labaro Viola

Ferrara: "Fagioli e Kean? Se partono, Paratici avrà già un piano B. Kean è forte, ma non è Mbappé"

Tante domande e riflessioni sulle prossime mosse di mercato: a commentare è Benedetto Ferrara

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 13:24
Ferrara: "Fagioli e Kean? Se partono, Paratici avrà già un piano B. Kean è forte, ma non è Mbappé" - Foto: Instagram Fagioli
Foto: Instagram Fagioli
News
Condividi

Benedetto Ferrara, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato il nuovo corso della Fiorentina, elogiando il lavoro della società e di Fabio Paratici. "La Fiorentina ha voltato pagina. Dobbiamo ringraziare Paratici, ma non solo: anche Goretti ha avuto l'umiltà di andare a cercare uno dei direttori sportivi più interessanti in circolazione. Quello che volevamo era una società che andasse avanti, che avesse un progetto. Ed è questo che piace alla gente". Ferrara ha poi analizzato il lavoro fatto finora sul mercato: "Il centrocampo è forte, la difesa è stata rinforzata. Adesso bisogna sistemare l'attacco e lavorare sulle cessioni".

Sul futuro di Nicolò Fagioli, il giornalista mantiene qualche dubbio: "Metto un punto interrogativo. Se dovesse andare via non sarebbe un dramma. Dalla Premier potrebbero arrivare offerte alle quali è difficile dire di no. L'importante è avere sempre una soluzione pronta". Un discorso simile riguarda anche Moise Kean: "Se il Como lo vuole davvero, credo che Paratici abbia già una soluzione valida. La cosa positiva è che oggi c'è molta fiducia nella società. Se Kean dovesse partire, penso che la Fiorentina abbia già messo in conto questa possibilità e abbia un piano B". Ferrara ha poi sottolineato l'importanza di non farsi trovare impreparati: "Non deve ripetersi quello che è successo con Vlahovic: abbiamo incassato tanti soldi, ma a gennaio siamo rimasti senza attaccante perché non avevamo un'alternativa". Sul possibile interesse del Como per Kean ha aggiunto: "A livello economico non credo che il Como abbia problemi. Anche Morata guadagnava quattro milioni a stagione. Kean è forte, ma non è Mbappé: è un buon giocatore, non un top europeo. Se resta, va sostenuto e deve essere felice di rimanere. Spero soprattutto che stia bene fisicamente. Se invece dovesse partire, troveremo un altro attaccante in cui credere". Infine, il focus si sposta sugli esterni offensivi: "Sono più intrigato dal discorso degli esterni. La Fiorentina ne ha bisogno, ce ne sono tanti sul mercato, ma sono molto curioso di capire quale sarà la scelta di Paratici".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok