Ferrara: "Che la Fiorentina diventi un modello. Paratici vuole regalare gioie, Grosso è l'uomo giusto"

Le parole di Ferrara a radio Bruno sul nuovo corso della Fiorentina

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime novità in casa Fiorentina, soffermandosi sul mercato e sul nuovo progetto tecnico. Sul giovane Viery, Ferrara ha promosso la strategia di Fabio Paratici: "La prima offerta, più bassa, era giusta. Quando però il Gremio ha alzato le richieste, Paratici non ha esitato a rilanciare e questo è un segnale positivo. È un acquisto che condivido: è un ragazzo con ampi margini di crescita, ma credo sia già pronto per giocare in Serie A".

Ferrara ha quindi parlato delle ambizioni della Fiorentina: "Percepisco la volontà di costruire una squadra competitiva, guidata da un allenatore come Grosso che crede nel bel gioco e che possa regalare soddisfazioni ai tifosi nell'anno del centenario. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina capace di diventare un modello, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico". Infine, un passaggio sulla difesa: "Qualche intervento nel reparto arretrato servirà ancora, ma io ripartirei da Comuzzo. È un giovane di talento e merita fiducia. Viery, invece, essendo mancino potrebbe rappresentare il sostituto naturale di Ranieri".