Ferrara: "Allenare questa Fiorentina è un sogno per Vanoli. Il leader verrà fuori da solo"

Il giornalista è intervenuto a Radio Bruno alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Sarà una bellissima sfida"

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della Fiorentina e della sfida di domani contro il Napoli. Il giornalista ha analizzato soprattutto il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola e le caratteristiche della nuova squadra.

"Considero Vanoli un allenatore molto intelligente, sensibile e preparato. Sa modificare le proprie idee in base a quello che si trova davanti. Oggi è tornato con una squadra più forte e con lo stesso regista della scorsa stagione. È stato ricontattato da dirigenti che non avevano puntato su di lui e che gli hanno anche chiesto scusa. Ha accettato con grande pragmatismo. Per lui allenare questa Fiorentina rappresentava un sogno, quindi perché avrebbe dovuto rifiutare?

La leadership si crea gradualmente, viene fuori con il tempo. Siamo appena all’inizio e non bisogna avere fretta. Ci sono leader che magari giocano poco, ma che hanno comunque un ruolo fondamentale nello spogliatoio. Penso, per esempio, a Davide Astori, che nei momenti più delicati veniva sempre ascoltato.

Sicuramente il Napoli verrà a Firenze per cercare di fare punti. Sarà una sfida tra gioventù ed esperienza, e sarà questo uno degli aspetti più interessanti da vedere".