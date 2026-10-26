Ferrara: "130 milioni spesi per vedere questa Fiorentina è roba da analisti. Perdere cosi fa troppo male"

Le critiche di Benedetto Ferrara sulla bontà del piano tattico messo in atto da Paolo Vanoli per la sfida di San Siro

Benedetto Ferrara ha commentato la sconfitta della Fiorentina a San Siro all'interno dell'edizione odierna de "La Nazione":

"I numeri della Fiorentina in classifica al momento, sono quelli di Pioli. E anche le valutazioni positive del suo erede sulla prestazione accarezzano quel mesto ricordo. Intendiamoci, perdere ci stava, ma cosi fa troppo male. Un primo tempo discreto addolcito da un grande De Gea (il migliore) e poi una Fiorentina dotata di un calcio buono per i playout della B. Inter superiore e si sapeva. Inter però aiutata da un avversario remissivo che si affida alla sorte amica, quella che si materializza nelle traverse colpite da avversari decisi a tutti. Un grande gol di Jimenez (bella prova) ti mette addosso una strana sensazione di colpaccio. Ma purtroppo le partite durano novanta minuti. E li arrivano cambi lisergici. Entra pure il sosia di Beto che perde il pallone che darà il via alla rimonta. Roba da dilettanti. Certo che spendere 130 milioni per vedere una Fiorentina cosi è roba da analisti. Soprattutto se il gioco del calcio resta un'utopia"