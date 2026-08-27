Felipe Melo, messaggio d’amore alla Fiorentina: “Un privilegio unico aver indossato questa maglia”

L'ex calciatore brasiliano ha riservato una bella dedica al club viola

Felipe Melo, ex centrocampista viola nella stagione 2008-2009, ha voluto celebrare il centenario della Fiorentina con un sentito messaggio d’affetto rivolto alla società e a tutta la tifoseria. Attraverso i propri canali social, l’ex viola ha ricordato con orgoglio la sua esperienza a Firenze e il privilegio di aver indossato la maglia della Fiorentina.

Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram:

Cento anni di storia. Cento anni di passione. Cento anni di orgoglio viola.Per me è stato un onore e un privilegio indossare questa maglia, lottare per questi colori e sentire l’amore di una tifoseria unica.La Fiorentina non è solo una squadra: è Firenze, è appartenenza, è una storia che si tramanda di generazione in generazione.Buon centenario, Fiorentina! Grazie per avermi permesso di far parte della tua storia. Forza Viola, oggi e per sempre! 💜⚜️