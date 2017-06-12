Fedele: "Milan, l'arrivo di André Silva non esclude Kalinic. Il futuro di Montolivo..."

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Furio Fedele, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, parlando delle grandi manovre di mercato del Milan e del futuro di Nikola Kalinic che,...

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Furio Fedele, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, parlando delle grandi manovre di mercato del Milan e del futuro di Nikola Kalinic che, nonostante l'arrivo a Milano di André Silva, potrebbe essere ancora a tinte rossonere. Queste le parole di Fedele: "La premiata ditta Fassone-Mirabelli merita un 10 in pagella, la lode arriverà sicuramente in settimana, visto che il Milan sta trattando giocatori come Conti e Keita. Non avevo mai assistito ad una campagna acquista così scintillante, così ricca. Uscite? Partiranno Kucka e Poli, Bertolacci potrebbe andare in prestito per cercare di ritrovare la forma migliore. Locatelli lo terrei, è un giocatore di prospettiva. Montolivo si sta interrogando sul futuro, perché rischia di non trovare spazio. Attacco? Con tante partite a disposizione ci potrebbe essere spazio sia per Andrè Silva che per Kalinic".