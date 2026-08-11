Favasuli al Napoli per 7.2 milioni (prestito con obbligo). La Fiorentina incasserà 3.6 nel giro di 1 anno

L’esterno classe 2004 si trasferirà in azzurro in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni più bonus

Manca ormai soltanto l’ultimo via libera per il trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro al Napoli. La formula dell’operazione prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni, ai quali potrà aggiungersi un ulteriore milione legato ai bonus.

L’operazione ha inoltre un risvolto particolarmente interessante per la Fiorentina. Nell’accordo che aveva accompagnato la precedente cessione di Favasuli al Catanzaro era infatti stata inserita una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Di conseguenza la Fiorentina incasserà 3,6 milioni nel giro di un anno.