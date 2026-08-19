Favasuli al Napoli. Nazione: “La Fiorentina incassa 3,5 milioni ai quali potrebbero aggiungersi bonus”

La Fiorentina aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita

La cessione di Costantino Favasuli al Napoli fa sorridere anche la Fiorentina. L'esterno cresciuto nel settore giovanile viola è approdato in azzurro dopo l'esperienza con il Catanzaro, che ha trovato l'accordo con il club partenopeo sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro e un obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.

Nell'operazione è previsto anche un ulteriore milione legato al raggiungimento di determinati bonus. Un affare importante anche per le casse della Fiorentina che aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Ai viola vanno dunque 3,5 milioni di euro, ai quali potrebbe aggiungersi un'ulteriore quota in caso di maturazione del bonus. Lo scrive La Nazione.