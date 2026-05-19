Fattori: "Non butterei via tutto, piuttosto vorrei inserire giocatori forti. Ripartirei da Mandragora titolare"

Il punto di vista di Sauro Fattori sulle ultime dal mondo Fiorentina chiamata all'ultima sfida della stagione contro l'Atalanta al Franchi

Ospite della puntata serale di Extra Viola in onda su RTV38, Sauro Fattori ha commentato i temi più caldi di casa Fiorentina.

Ecco le parole dell'ex allenatore e giocatore viola:

"Noi abbiamo una buona qualità poi le annate quando cominciano cosi ci sono i giocatori che non sono liberi di testa. Poi i punti diventano troppo importanti, giochi peggio e pensi più ai risultati che al gioco, giustamente. Poi subentra la paura di non retrocedere quindi è normale che i risultati incidono sul morale della rosa e sul livello del gioco"

Su Mandragora:

"Io sono pro Mandragora, non faccio testo. Per me si riparte da Mandragora come titolare. Dei 5 acquisti che abbiamo fatto lo scorso anno ne ha giocato uno, i 65 punti dello scorso anno non sono venuti a caso. Io non butterei via tutto, penserei ad inserire giocatori forti. Non ce ne sono tanti che sono meglio dei nostri, Mandragora ha fatto 7 gol."

Su Solomon:

"E' un buon giocatore, io lo prenderei. E' un calciatore che va gestito però io lo confermerei."



Su Vanoli:

"Vediamo, bisogna vedere come evolve il mercato e il mercato che può fare la Fiorentina. Se vuoi fare un progetto di 2-3 anni Paratici probabilmente vorrà un allenatore con le sue stesse idee. Giustamente non deve essere giudicato dalla partita con la Juventus o con l'Atalanta. Non fa cambiare idea però una vittoria a Torino da soddisfazione. E sono contento che l'abbia avuta lui perché se la merita."

Sui nomi che circolano sulla panchina viola:

"Iraola è un buonissimo allenatore ma ho paura che il mercato inglese ce lo prenda. Su Grosso può darsi mi dia di più di Vanoli ma ci sta che mi dia di meno, è un rischio.

Su Aquilani con il Pisa non ha fatto benissimo, quest'anno sta facendo bene però mi pare pericoloso."