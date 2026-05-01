Fattori: "L'atteggiamento di Kean fuori dal campo mi lascia un po' di dubbi. Ma in estate chi lo compra?"

L'analisi di Sauro Fattori ai microfoni di Radio FirenzeViola: dalla salvezza al focus su Moise Kean

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Fattori ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi anche sulla situazione di Moise Kean.

“Sento dire che bisogna aspettare la Cremonese per capire se la Fiorentina è salva… ma lo è già. Non ci sono dubbi”.

Poi il focus sull’attaccante viola:

“La questione Kean è complicata, ci sono tante incognite a partire da chi potrebbe prenderlo. Ho la sensazione che qualcosa si sia rotto, anche a causa di questo infortunio poco chiaro. Sembra quasi ci sia una sorta di rottura. Durante la stagione è mancato un po’, ad esempio quando non si è visto in tribuna nelle ultime partite. È difficile capire quale sia il vero Kean guardando alle sue stagioni. Le qualità non si discutono, ma è l’atteggiamento fuori dal campo che mi lascia dei dubbi”.