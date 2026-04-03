6 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fattori: “Kean senza Mondiale è un danno psicologico ed economico. Rugani non lo farei giocare col Verona”.

Rassegna Stampa

Fattori: “Kean senza Mondiale è un danno psicologico ed economico. Rugani non lo farei giocare col Verona”.

Redazione

3 Aprile · 22:13

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 22:13

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Così il dirigente della Fiorentina femminile sulla partita col Verona e sulle ripercussioni su Moise Kean dell'esclusione dal Mondiale

Sauro Fattori, ex giocatore e allenatore della Fiorentina, è intervenuto come di consueto a Radio FirenzeViola nel corso di “Garrisca al vento”, presentando lo scontro salvezza tra i viola e il Verona: “Io spero che in attacco giochi Kean, perché in nazionale sta segnando con continuità e sta facendo grandi prestazioni. L’esclusione di Kean dal Mondiale per lui è un grande danno sia psicologico, perché è rimasto deluso per la sconfitta nei playoff contro la Bosnia, sia economico perché grazie alle partite dei Mondiali le valutazioni dei calciatori si alzano molto, come successo quattro anni fa per l’ex viola Sofyan Amrabat, che dopo la semifinale con il Marocco stava per essere venduto a 40 milioni”.

Sulla formazione che si aspetta da Vanoli domani: “A destra farei giocare Comuzzo perché Dodo e Fortini non ci saranno. Al centro della difesa secondo me giocano Pongracic e Ranieri, Rugani non lo farei esordire contro i gialloblù perché è una partitaccia, e dopo Udine cercherei di farlo giocare in una partita più semplice per fargli prendere minutaggio e proteggerlo da eventuali critiche, come quelle arrivate dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese. Basso a sinistra farei giocare Gosens. A centrocampo, vista la mancanza di Mandragora, farei giocare infine Ndour, Brescianini e Fagioli”.

Lo riporta TMW

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