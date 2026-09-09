Fattori: "Grosso in grande difficoltà, ma Paratici non ci ha mai messo la faccia in queste sconfitte"

L'ex calciatore aggiunge: "Sono stati presi troppi giovani. Un po' vanno bene ma dentro a un sistema. Ora siamo con Vanoli".

Momento caldo in casa Fiorentina, con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli che la fanno da padrone in questo istante: proprio in riferimento a ciò e al mercato fatto dalla viola, ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, l'ex giocatore e tecnico Sauro Fattori, ha voluto dire la sua.

GROSSO-PARATICI

"Grosso si è trovato in grande difficoltà, secondo me hanno discusso, perché lui non pensava gli facesse tutto questo Paratici. Paratici non ci ha mai messo la faccia in queste sconfitte. Non hanno mai messo la faccia in queste sconfitte. Non hanno mai detto di essere con Grosso, per me si è sentito solo, usato come capro espiatorio. Poi di errori ne ha fatti anche lui, ovvio. L'allenatore deve avere un po' di personalità, anche nei confronti del ds. Non puoi essere una marionetta. Lo hai messo alla berlina contro tutti".

MERCATO

"Se metti 5-6 giovani così, messi lì, diventa dura. Paratici ci ha preso la mano. Serviva mettere un po' di giovani ma inserirli in un sistema. Nel calcio ci vogliono quelli che sanno gestire certe situazioni. Questi sono dei ragazzi, di 13 hanno preso due titolari, hanno preso tanti subentranti che si sono ritrovati titolari a Firenze. Vanoli aveva un altro tipo di squadra, quest'anno è peggio a dire il vero. I ragazzi non sono scarsi, ma io quando esordii ragazzo avevo accanto dei giocatori di esperienza. Ora chiediamo a dei ragazzi di dare certe risposte".

TEMA ALLENATORE

"Sarri? Una squadra così Paratici non gliela faceva, litigavano dopo 5 minuti perché l'allenatore si sarebbe arrabbiato. Ora siamo con Vanoli e si ripartirà dai giocatori dello scorso anno, quelli rimasti".