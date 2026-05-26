Fattori: "Grosso a Sassuolo ha fatto bene ed è giovane, per costruire un nuovo progetto meglio Grosso di Vanoli"

Il toto allenatore cattura l'attenzione mediatica del mondo Fiorentina tra la possibile conferma di Vanoli e l'arrivo probabile di Fabio Grosso

Ospite della puntata odierna di "Extra Viola" in onda su RTV38, Sauro Fattori ha affrontato il tema legato all'allenatore della Fiorentina e ai primi rumors legati al mercato.

Ecco le parole dell'ex allenatore della Fiorentina:

Sulla scelta dell'allenatore:

"Può darsi che si possa scegliere un allenatore italiano ma non ce ne sono tanti, adesso può darsi che la società si indirizzi su un allenatore straniero, poi bisogna vedere di che livello è."

Su Iraola:

"Ha la Premier League dove ha fatto bene, secondo me Motta potrebbe essere un nome spendibile per la Fiorentina"

Su profili alternativi:

"Runjaic non se ne parla però è un profilo che in Italia ha fatto bene e si sa arrangiare. Ad Udine tutti gli anni gli danno dei giocatori e gli dicono "arrangiati".

Su Grosso:

"Ha fatto anche un buon campionato però bisogna avere anche i giocatori. Lui predilige il 4-3-3. Quello che mi lascia perplesso è scegliere l'allenatore prima ancora di andare in America senza sapere quale sarà il budget e gli obbiettivi. In questo caso serve un allenatore che accetta tutto. Grosso ha un contratto, bisogna vedere come sistemeranno il suo contratto col Sassuolo. Ho una paura, se ne parla troppo: aspettiamo di vederlo. Se si parte già dai pregiudizi è dura. Ha fatto bene quest'anno a Sassuolo, è giovane e se si vuole costruire un progetto è più facile costruirlo con Grosso che con Vanoli. Se vuoi fare un buon progetto fai un progetto di almeno tre anni, con Italiano ci siamo riusciti.."

Sul viaggio della dirigenza negli Usa:

"Mi auguro che abbiano le idee già chiare e probabilmente non ce lo dicono. Se le idee non fossero chiare siamo un po' in ritardo. Magari la famiglia Commisso vuole conoscere le idee di Paratici. Spero torni con delle buone notizie."