Farioli svela: "In Serie A mi hanno cercato solo squadre che lottano per la salvezza"

Le parole dell'allenatore del Porto, recentemente accostato alla Fiorentina

Farioli, durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha rivelato di aver avuto l'opportunità di allenatore in Serie A. L'allenatore, attualmente al Porto, è stato infatti accostato in passato alla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Quando la stagione in Olanda stava andando bene mi cercavano in tanti. Dopo aver perso il titolo, invece, il telefono ha smesso di squillare. Dall’Italia sono arrivate solo un paio di offerte da club che avrebbero lottato per restare in Serie A”.