Failla: “Viola in ripresa. Paratici crea forte disorientamento nell’ambiente viola”

Il capo redattore di Rai Sport, Fabrizio Failla, ha analizzato il momento della Fiorentina e la sua posizione nella lotta salvezza in Serie A, soffermandosi sia sugli aspetti tecnici sia sulle dinamiche societarie:

«Sicuramente l’autostima si migliora dopo gare come quelle contro Lazio e Milan, seppur terminate con una rimonta subita. Rispetto a un mese fa stiamo parlando di un’altra squadra in quanto a prestazioni».