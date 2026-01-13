Failla: “Viola in ripresa. Paratici crea forte disorientamento nell’ambiente viola”

Il capo redattore di Rai Sport, Fabrizio Failla, ha analizzato il momento della Fiorentina e la sua posizione nella lotta salvezza in Serie A, soffermandosi sia sugli aspetti tecnici sia sulle dinamiche societarie:
«Sicuramente l’autostima si migliora dopo gare come quelle contro Lazio e Milan, seppur terminate con una rimonta subita. Rispetto a un mese fa stiamo parlando di un’altra squadra in quanto a prestazioni».
Failla ha poi espresso il proprio punto di vista sulle vicende extra-campo.
«Vorrei segnalare il mio senso di disorientamento legato alla vicenda Paratici, che starebbe lavorando attualmente su due club. Vicenda stucchevole per la Fiorentina».
Infine, uno sguardo alla classifica e al mercato.
«La Viola non era retrocessa un mese fa e non è salva oggi, anche se, a mio parere, si tirerà fuori dai guai. Tornando al calciomercato, speriamo non venga Baldanzi: a che cosa serve? E poi Fortini non va sacrificato, tantomeno per lo stesso Baldanzi ed El Shaarawy».