Fagioli verso la panchina con la Turchia: Mancini vuole far riposare chi ha giocato di più

Fagioli potrebbe riposare dopo gli ultimi impegni

Per mantenere alta l'intensità e gestire al meglio le energie, il ct Mancini è pronto a ruotare diversi uomini, con il chiaro obiettivo in testa di coinvolgere l'intero gruppo azzurro. Gigio Donnarumma rimane l'inamovibile punto di riferimento tra i pali. Sulla fascia destra va verso la conferma Michael Kayode dopo le ottime risposte fornite in Turchia e in Francia, con Di Lorenzo che sembra destinato ad accomodarsi di nuovo in panchina. Al centro, al fianco del ritrovato e confermatissimo Bastoni, dovrebbe rivedersi Mancini, in vantaggio su Scalvini per una maglia da titolare, mentre a sinistra Ruggeri potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori.

A centrocampo sembra praticamente certo il rientro dal primo minuto di Barella nel ruolo di mezzala destra al posto di Frattesi, mentre in cabina di regia, con Tonali che dovrebbe tirare il fiato dopo averle giocate tutte, potrebbe esserci una seconda chance per Romano, che sembra in vantaggio su Ricci per partire dal 1'. A completare il reparto sul centro-sinistra si candida per il debutto da titolare in azzurro Issa Doumbia, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Fagioli. E poi c'è il caso Inacio: il trequartista/esterno d'attacco classe 2008 del Borussia Dortmund ha doppio passaporto e potrebbe essere convocato anche dal Brasile (che di recente lo ha contattato), ma ha fatto tutta la trafila delle giovanili azzurre e ha sempre detto di preferire l'Italia. Una presenza in prima squadra in gara ufficiale non sarebbe sufficiente per tagliare fuori la Seleçao (essendo under 21 ne servono quattro, ndr), ma sarebbe comunque utile a mettere del fieno in cascina.

Rotazione quasi totale anche nel tridente offensivo, dove i fratelli Esposito sembrano destinati a riposare: Pio dovrebbe cedere il suo posto al centro dell'attacco a Scamacca. Non ci sarà invece Moise Kean: l'attaccante del Como è ancora alle prese con alcuni acciacchi fisici e il Ct ha preferito farlo rientrato al club di appartenenza e non convocarlo nemmeno per la sfida contro la Turchia.

Sulle corsie esterne si candidano a completare il reparto avanzato Cambiaghi a sinistra e Vergara a destra (anche per lui sarebbe la prima da titolare), senza dimenticare la candidatura di Maldini, che scalpita in attesa di una chance dall'inizio. Lo scrive Sportmediaset