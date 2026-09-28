Fagioli titolare con l'Italia nella sfida contro la Turchia. Prima da titolare anche per Kayode

Nicolò Fagioli si riprende la maglia da titolare con la nazionale nel centrocampo a tre con Tonali e Frattesi

L'Italia vuole superare la brutta figura fatta con il Belgio, in una gara determinante perché la Turchia è forse l’avversaria diretta nella corsa salvezza. Roberto Mancini fa visita a Vincenzo Montella, in una sfida tra vecchie stelle della Serie A, oggi commissari tecnici.

Montella schiera Arda Guler e Uzun alle spalle di Yilmaz, mentre Mancini cambia decisamente rispetto alla formazione vista all’Olimpico: davanti ci sono i fratelli Esposito con Raspadori, a centrocampo ecco la fantasia di Fagioli tra Frattesi e Tonali. Torna in azzurro Scalvini al fianco di Bastoni in difesa, esordio con la Nazionale maggiore per Kayode, come riportato da TMW.



Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Vincenzo Montella.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, Raspadori, S. Esposito. CT: Roberto Mancini