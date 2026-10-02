Fagioli si prende l’Italia: sarà lui il numero 10 della nazionale azzurra contro la Francia di Zidane

Una bella responsabilità per Fagioli contro la Francia

Nicolò Fagioli dovrebbe di nuovo partire titolare nella sfida tra l’Italia e la Francia di Nations League. Dopo la buona prova contro la Turchia il centrocampista della Fiorentina infatti ha convinto anche il C.T. Roberto Mancini e si è imposto anche in azzurro. Una candidatura così forte la sua che contro la Francia Fagioli indosserà la maglia numero 10 rimasta libera dopo che Jack Raspadori ha lasciato il ritiro per infortunio. Una bella responsabilità per lui e una bella sfida indossarla contro Zidane che con quel numero ha fatto la storia del calcio