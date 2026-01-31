31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:31

Fagioli: “Non si può spegnere la speranza ora perché siamo terzultimi, se qualcuno lo pensa che stia fuori”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 20:49

Fagioli

Il centrocampista analizza la sconfitta contro il Napoli, sottolinea le difficoltà del momento e ribadisce la fiducia nella corsa salvezza

Nicolò Fagioli, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, interviene ai microfoni della conferenza stampa, queste sono le sue parole: “Il primo tempo è stato complicato perché si parla comunque dei Campioni d’Italia, una squadra fortissima. Nel secondo tempo siamo rientrati meglio anche se abbiamo preso subito gol, poi abbiamo iniziato la nostra partita ma vincere a Napoli non è una cosa scontata”.

Sulla squadra: “Il mister sta spingendo molto sul fatto che siamo sotto e stiamo lottando per restare in A. Secondo me abbiamo iniziato a dare prestazioni più importanti dal punto di vista dell’atteggiamento, poi se becchi squadre come il Napoli che fisicamente sono meglio di te è complicato. Poi durante la partita fai fatica ad analizzare cosa non è andato. Peccato perché potevamo pareggiare già nel primo tempo”.

Sulla speranza della salvezza: “Impossibile. Non si può spegnere la fiammella ora perché siamo terzultimi. Se qualcuno lo pensa è giusto che stia fuori ma non è così, assolutamente”.

Sul primo gol del Napoli: “A mente non me lo ricordo neanche il primo gol. Sicuramente dobbiamo migliorare a livello difensivo, e riguarda tutti. Stiamo prendendo due gol a partita e diventa difficile vincere così. Nelle ultime partite mi stanno marcando a uomo ma devo essere bravo io a smarcarmi al meglio”.

