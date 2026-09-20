Fagioli non si accontenta: "Una grande partita, ma ora dobbiamo migliorare per vincerle"
Il centrocampista viola ha commentato sui social la prestazione della Fiorentina, guardando già ai prossimi impegni
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 19:24
Nicolò Fagioli ha affidato a Instagram il proprio commento dopo la sfida della Fiorentina. Il centrocampista ha sottolineato la prestazione della squadra, ribadendo però la volontà di continuare a lavorare per trasformare le buone prove in vittorie.
"Una grande partita. Miglioreremo per provare ad arrivare a vincerle. Avanti".