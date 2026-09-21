Adani e Bergonzi si scandalizzano: "Manca un rigore al Napoli, Dragusin cintura Hojlund in area"

Adani e Bergonzi analizzano il contatto Dragusin Hojlund

Durante La Domenica Sportiva, su Rai, è stato analizzato il contatto tra Radu Dragusin e Rasmus Hojlund nell'area di rigore durante Fiorentina-Napoli.

Daniele Adani ha ritenuto irregolare l'intervento del difensore viola: "Non si marca così. L'attaccante ha preso il tempo al difensore che lo ha cinturato. Se marchi in questo modo, sbagliando, ti assumi le responsabilità di fare un fallo gravissimo. Questo era rigore".

Dello stesso avviso anche l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che ha evidenziato come Dragusin non abbia mai seguito il pallone e abbia stretto Hojlund con una marcatura irregolare. Per Bergonzi, episodi di questo tipo vengono generalmente puniti con il rigore nelle competizioni europee e, seguendo un criterio arbitrale di stampo europeo, anche in questo caso sarebbe stato corretto concederlo.