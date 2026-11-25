Il protagonista Fagioli è sparito dai radar, Nazione si domanda: "Non è che il calciatore è stato accantonato troppo in fretta?"

Fagioli, nonostante le prestazioni discontinue, potrebbe offrire qualità ed equilibrio al centrocampo della Fiorentina

Nel momento più delicato della stagione, certificato dal pesante ko di Monza, le gerarchie del centrocampo disegnate da Vanoli meritano una riflessione profonda. Al centro del dibattito ci sono due profili complementari ma gestiti in modo opposto: Cher Ndour, stakanovista intoccabile ma visibilmente in riserva, e Nicolò Fagioli, scivolato ai margini delle rotazioni forse con eccessiva fretta. Talvolta le gerarchie sembrano consolidate, ma il campo finisce inevitabilmente per rimettere tutto in discussione.

I numeri raccontano una storia chiara. Ndour ha superato i mille minuti in campionato, restando quasi sempre in campo dall’inizio alla fine. In avvio di stagione la sua fisicità e la capacità di coprire le seconde palle garantivano equilibrio, ma da diverse settimane il motore gira a vuoto. Tra stanchezza accumulata, imprecisioni tecniche e qualche acciacco fisico, il rendimento del 2004 è calato vistosamente. Eppure, per il tecnico resta un punto fermo irrinunciabile, un dogma tattico che finisce per esporre il ragazzo a prestazioni opache e a una crescente perdita di lucidità. L’età e il percorso di crescita consigliano pazienza, ma la Fiorentina non può permettersi di aspettare all’infinito quando ora servono risposte concrete. Lo impone il momento delicato.

Ed è qui che torna in gioco Fagioli. La sua situazione merita forse di essere riletta con maggiore attenzione. È vero, anche lui ha attraversato un periodo tutt’altro che semplice, tra prestazioni discontinue e difficoltà nel ritrovare la migliore condizione. Ma proprio per questo appare legittimo domandarsi se non sia stato accantonato un po’ troppo frettolosamente. Le qualità tecniche, la capacità di giocare tra le linee, la visione di gioco e il talento nel dettare i tempi non sono scomparsi da un giorno all’altro.

La Fiorentina ha bisogno di ritrovare equilibrio, qualità e personalità in mezzo al campo. Forse la soluzione non è cercare altrove, ma recuperare risorse già presenti in casa. E Fagioli, oggi, potrebbe rappresentare una possibilità da non lasciare ancora in panchina.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione