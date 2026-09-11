Fagioli: "Dopo un inizio di stagione imbarazzante, Vanoli ci ha tirato subito delle bastonate"

Nicolo' Fagioli ha commentato la prima vittoria della Fiorentina in sala stampa

Nicolo' Fagioli ha commentato la prima vittoria della Fiorentina in sala stampa. Ecco le parole raccolte da tuttoilmercatoweb.com:

Oggi un Fagioli straripante anche in fase difensiva. Cosa è cambiato?

"Sono d'accordo, mi sono piaciuto soprattutto a livello difensivo perché poi parlando di quello che faccio con la palla, quelle sono le mie qualità. Oggi abbiamo giocato bene in avanti, abbiamo subito un gol dopo 20 minuti, un peccato perché hanno fatto un gran gol quando potevamo essere già 1 o 2 a zero. Poi le partite possono cambiare e dobbiamo migliorare su questo, sfruttando le occasioni".

Cinque allenamenti con Vanoli: cosa vi ha detto per cambiarvi cosi?

"E entrato subito con il piede a martello, tirando 2-3 bastonate alla prima riunione come giusto che sia dopo un inizio di stagione imbarazzante. Il mister ci ha chiesto di essere squadra"

Tutto è ancora aperto nonostante il brutto avvio?

"Ovvio che dispiace per come è andata nelle prime tre gare e con Grosso, ma abbiamo voltato pagina. Ora abbiamo la Coppa Italia e il Napoli".

Com'è cambiato il tuo ruolo fra Grosso e Vanoli?

"Non mi piace fare paragoni su com'ero prima con mister Grosso, può essere cambiato il modulo o altro, ma quello che è cambiato oggi è che siamo stati squadra"