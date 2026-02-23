23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:04

Fagioli: "Difesa solida e occasioni nel finale. Moise fondamentale quando si soffre dietro "

Fagioli: “Difesa solida e occasioni nel finale. Moise fondamentale quando si soffre dietro ”

23 Febbraio

Nicolò Fagioli ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn, analizzando la prestazione della squadra tra primo e secondo tempo.

Sulla differenza tra le due frazioni di gioco:
“Non penso sia calata l’attenzione. Perdendo 1-0 hanno cambiato modo di pressare: loro sono venuti uomo contro uomo. Abbiamo avuto grandi occasioni e siamo stati bravi a difendere bene nell’ultima parte della partita.”

Sull’importanza di appoggiarsi a lui nei momenti di difficoltà:
“Lui ci aiuta tanto, si porta dietro due o tre uomini ed è fondamentale. Se la scarica, si apre il campo; e se fa il passaggio verso l’esterno, si creano spazi importanti.”

