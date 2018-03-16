Facundo Ferreyra, un affare a costo zero: Corvino sull'attaccante dello Shakhtar, che si libera a giugno

Facundo Ferreyra, attaccante argentino (con passaporto italiano) dello Shakhtar Donetsk, potrebbe presto entrare nel mirino della Fiorentina, alla quale è già stato accostato più volte anche in passat...

Facundo Ferreyra, attaccante argentino (con passaporto italiano) dello Shakhtar Donetsk, potrebbe presto entrare nel mirino della Fiorentina, alla quale è già stato accostato più volte anche in passato. Il giocatore, classe '91, è infatti in scadenza di contratto e si libera a costo zero a fine stagione. Un'occasione potenzialmente da non perdere, anche se su di lui è folta la concorrenza, anche da parte di club italiani, come Bologna e Samp.