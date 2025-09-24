Fabio Caressa: "Fiorentina indietro di convinzione. Contro il Como aperta in due"

Fabio Caressa: "Forse ha influito l'arrivo in ritardo di Stefano Pioli

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky, sul proprio canale YouTube ha espresso la sua opinione sul ko della Fiorentina contro il Como nell'ultima giornata di campionato.

La prestazione della Fiorentina secondo Fabio Caressa:

"Kempf ha segnato nell’ottima partita del Como a Firenze. Se lasci giocare così la squadra di Fabregas, ti apre in due. La vittoria non è arrivata per caso, il Como ha dominato la Fiorentina nel secondo tempo e ha fatto quello che voleva. È la seconda volta che vedo la Fiorentina in così netta difficoltà in questa stagione, forse anche la terza. Non so se abbia influito il fatto che Pioli sia arrivato un po’ tardi, ma la squadra è indietro di convinzione, non di condizione".

La fiducia per Pioli e la soluzione:

"Non credo che la difficile situazione della Fiorentina dipenda da ragioni tattiche, Pioli è bravo e troverà la quadra, però delle cose sono preoccupanti in questo momento per la Fiorentina, bisogna metterle a posto tutte e ora Pioli farà delle scelte. Serve dare sicurezza alla squadra trovando un undici fisso, titolare, e da lì costruire. Se si continua andare un po’ a destra e un po’ a sinistra si rischia di proseguire su una strada sbagliata".