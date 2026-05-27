Fabbian: "Voglio riportare la Fiorentina in Europa, dove merita di stare. Italiano lo porterò sempre dentro"

Le parole di Fabbian sul presente e sul futuro

Giovanni Fabbian, ha dato il via ad alla nuova edizione del Torneo di Abano, riservata agli Under 14. Ecco le sue parole riportate dal Gazzettino di Padova:

"Ho appena salutato i ragazzi della Fiorentina ai quali faccio un grosso in bocca al lupo". Adesso sto cercando di godermi al massimo ogni momento, non è facile ma fa parte del gioco. L'importante è sempre divertirsi e impegnarsi e non avere paura di fare sacrifici. Non si smette mai di voler migliorare e questo è il segreto di tutto"

"Giocatori a cui mi ispiro? Ce ne sono stati tanti: quando ero piccolino mi piaceva molto Del Piero, guardavo Kaka e Ibrahimovic. Anche adesso cerco di prendere un po' il meglio da tutti"

"Quanto è stato importante per me Italiano? Molto perché mi ha aiutato tantissimo. Gli auguro il meglio, ho avuto il piacere di condividere con lui due anni e sarà un allenatore che mi porterò sempre dentro".

"Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina. È appena terminata la stagione, ma non vedo l'ora di ripartire e cercherò di dare il massimo per contribuire a portarla in zona Europa dove merita di stare".