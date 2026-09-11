Fabbian: “Fiorentina-Parma, trattativa nata negli ultimi giorni. Devo migliorare su tante cose"

Giovanni Fabbian ha parlato della trattativa che lo ha portato ad essere un nuovo giocatore del Parma

L’ex centrocampista viola Giovanni Fabbian, nella consueta conferenza stampa di presentazione al Parma, ha parlato anche della Fiorentina e della trattativa che, negli ultimi giorni di mercato, lo ha portato in gialloblù. Il centrocampista ha spiegato come l’operazione sia nata proprio nelle fasi finali della sessione estiva. Queste le sue parole:

“La trattativa è nata negli ultimi giorni di mercato. Ho sentito subito la fiducia della società, sono veramente felice della mia scelta. Ho parlato anche con qualche compagno e tutti mi hanno parlato molto bene di questo club e di questa piazza”.

"Sento di dover migliorare sotto tanti aspetti, ma lavoro per questo. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister a livello tattico. Non sento la pressione, sono qui per fare le cose con serenità e nel miglior modo possibile”.