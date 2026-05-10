Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina. E Rugani? Mancano due presenze per l'obbligo di riscatto

La permanenza in Serie A ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per Fabbian e Brescianini. Situazione diversa per Rugani, a cui mancano ancora due presenze in maglia viola

Il futuro di Daniele Rugani alla Fiorentina potrebbe decidersi nelle ultime gare di campionato.

Il difensore arrivato in prestito dalla Juventus ha infatti un diritto di riscatto fissato, ma anche una clausola che può trasformarlo in obbligo automatico.

L’accordo tra i due club prevede infatti due condizioni: la salvezza della Fiorentina — raggiunta dopo lo 0-0 col Genoa — e almeno cinque presenze da 45 minuti per il centrale entro la fine della stagione.

Rugani aveva debuttato dal primo minuto nella pesante sconfitta di Udine, senza però trovare continuità immediata. Successivamente sono arrivati soltanto spezzoni fino alla gara contro la Lazio, diventata la sua seconda presenza “valida” grazie ai 45 minuti giocati. La terza è invece arrivata contro il Sassuolo, ancora da titolare.

A questo punto, dunque, mancano soltanto altre due gare da almeno un tempo per far scattare automaticamente il riscatto.

L’operazione avrebbe inoltre costi contenuti: la Fiorentina dovrebbe versare circa 2 milioni di euro alla Juventus per acquistare a titolo definitivo il difensore