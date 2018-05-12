Eysseric può superare Saponara. L’unico dubbio di Pioli è qui, col francese in vantaggio...

Un dubbio soltanto per quanto riguarda la formazione della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Il ballottaggio di Pioli è sulla trequarti, dove Eysseric starebbe superando Saponara. Provato...

Un dubbio soltanto per quanto riguarda la formazione della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Il ballottaggio di Pioli è sulla trequarti, dove Eysseric starebbe superando Saponara. Provato titolare negli ultimi due allenamenti, il francese viene da un periodo piuttosto positivo, che lo ha portato al gol a Marassi e a una condizione fisica ottimale. La sorpresa può essere lui, con Saponara che dovrebbe sedersi in panchina.