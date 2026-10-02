Eysseric: "Mastantuono deve fare di più per diventare importante per la Fiorentina. Mi aspetto gol e assist"

Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina Valentin Eysseric sull'arrivo a Firenze di Franco Mastantuono

Valentin Eysseric, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Milannews.it Franco Mastantuono, il giovane trequartista arrivato in viola e in passato accostato anche al Milan.

«È appena arrivato alla Fiorentina, ma deve ancora dimostrare molto per diventare un giocatore importante per il club. Deve segnare e fornire tanti assist. Solo allora potremo parlarne in questi termini», ha spiegato Eysseric.

L'ex viola ha poi riconosciuto le qualità tecniche dell'argentino, sottolineando però come, al momento, non siano sufficienti per considerarlo pronto per un grande club: «La classe ce l'ha, è un giocatore forte, ma per ora non basta. Non ha ancora il livello del Milan. Ha segnato tre gol? Sì, ma contro chi li ha realizzati? Ne riparleremo se arriverà a 10-15 gol a fine stagione».

Secondo Eysseric, inoltre, oggi Nico Paz rappresenta un termine di paragone importante:

«Attualmente è superiore. Ha già dimostrato le sue qualità in Serie A, mentre Mastantuono lo ha fatto soprattutto in Argentina. In Italia è più difficile. È vero che ha segnato, ma finora lo ha fatto soltanto in una partita».

Il giudizio, però, potrebbe cambiare nel corso della stagione: «Se riuscirà a giocare ogni partita come ha fatto a Venezia e a disputare una grande stagione, allora il Milan dovrebbe puntare su di lui».

Infine, Eysseric ha individuato nel Milan un possibile passaggio intermedio nel percorso di crescita del giovane argentino:

«Adesso è alla Fiorentina e deve concentrarsi sul fare bene. Se farà una grande stagione, potrà andare al Milan. Questa stagione deve dimostrare tanto: sarà molto importante per la sua carriera».