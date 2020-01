È un momento delicato per il Pescara e per il suo allenatore Luciano Zauri. La sconfitta subita contro la Salernitana rischia infatti di risultare decisiva per il tecnico. Il Delfino ha infatti vinto una sola gara nelle ultime sette partite e ora rischia di ritrovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere. Come riportato da Sky Sport, in queste ore il presidente Daniele Sebastiani sta riflettendo sul futuro della panchina. In caso di esonero Roberto Stellone sarebbe il primo nome sul taccuino.

