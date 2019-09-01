Labaro Viola

Ex viola, Bruno Gaspar firma per l'Olympiacos. Prestito secco dallo Sporting Lisbona

Transitato anche nella Fiorentina per una stagione - senza riuscire a lasciare dolci ricordi di sé - il terzino portoghese Bruno Gaspar ha salutato la rosa dello Sporting CP e cambiato nuovamente magl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 16:59
Ex viola, Bruno Gaspar firma per l'Olympiacos. Prestito secco dallo Sporting Lisbona -
Calciomercato
News
Champions League
Bruno Gaspar Fiorentina
Condividi

Transitato anche nella Fiorentina per una stagione - senza riuscire a lasciare dolci ricordi di sé - il terzino portoghese Bruno Gaspar ha salutato la rosa dello Sporting CP e cambiato nuovamente maglia a distanza di un anno. Ufficiale da qualche ora il suo trasferimento in prestito alla compagine greca dell'Olympiacos.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok