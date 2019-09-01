Ex viola, Bruno Gaspar firma per l'Olympiacos. Prestito secco dallo Sporting Lisbona
Transitato anche nella Fiorentina per una stagione - senza riuscire a lasciare dolci ricordi di sé - il terzino portoghese Bruno Gaspar ha salutato la rosa dello Sporting CP e cambiato nuovamente magl...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 16:59
Transitato anche nella Fiorentina per una stagione - senza riuscire a lasciare dolci ricordi di sé - il terzino portoghese Bruno Gaspar ha salutato la rosa dello Sporting CP e cambiato nuovamente maglia a distanza di un anno. Ufficiale da qualche ora il suo trasferimento in prestito alla compagine greca dell'Olympiacos.
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