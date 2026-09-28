Ex allenatore Fagioli: "Nicolò è un tuttocampista, in campo è freddo: può diventare un leader"

Le parole dell'ex allenatore di Nicolò Fagioli

Alessandro Dal Canto, attuale allenatore del Prato ed ex tecnico di Nicolò Fagioli ai tempi della Primavera della Juventus, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

"Era un ragazzo giovane ma con prospettive enormi; è stato bravo a rendersi essenziale sia con la Juventus che con la Fiorentina. Lo definirei un "tuttocampista", Nicolò ama toccare il pallone ma ogni tanto ha anche la capacità di avere freddezza negli ultimi metri. Il ragazzo è sempre stato un po' introverso e taciturno, ma in campo è freddo: questo gli da un vantaggio nel calcio di alto livello. Può essergli utile anche per diventare un leader".

Su Grosso e Vanoli: "Grosso e Vanoli sono due ottimi allenatori: Paolo ha avuto un impatto importante dopo il cambio in panchina e penso che possa fare di nuovo bene a Firenze".