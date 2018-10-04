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Europa League, l’Eintracht strapazza la Lazio per 4-1. I biancocelesti finiscono in nove

Una prestazione sontuosa quella dell’Eintracht Francoforte che vince per 4-1 sulla Lazio di Inzaghi grazie alla doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Solo momentaneo il pareggio di Parolo nel primo t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 22:35
Europa League, l’Eintracht strapazza la Lazio per 4-1. I biancocelesti finiscono in nove - epa07069871 Lazio's Sergej Milinkovic-Savic (L) in action against Frankfurt's Filip Kostic (C) during the UEFA Europa League group H soccer match between Eintracht Frankfurt and SS Lazio in Frankfurt Main, Germany, 04 October 2018. EPA/ARMANDO BABAN
epa07069871 Lazio's Sergej Milinkovic-Savic (L) in action against Frankfurt's Filip Kostic (C) during the UEFA Europa League group H soccer match between Eintracht Frankfurt and SS Lazio in Frankfurt Main, Germany, 04 October 2018. EPA/ARMANDO BABAN
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Una prestazione sontuosa quella dell’Eintracht Francoforte che vince per 4-1 sulla Lazio di Inzaghi grazie alla doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Solo momentaneo il pareggio di Parolo nel primo tempo. I biancocelesti rimangono in 10 al 45’ per l’espulsione di Basta (doppio giallo) e al 58’ rosso diretto per Correa. 7 goal subiti dalla Lazio in cinque giorni che con la Fiorentina è chiamata al riscatto in una situazione ambientale non semplice. Unica nota positiva il pareggio dell’Apollon Limassol contro il Marsiglia che fa tenere saldo il secondo posto alla squadra italiana.

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