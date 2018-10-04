Europa League, l’Eintracht strapazza la Lazio per 4-1. I biancocelesti finiscono in nove

Una prestazione sontuosa quella dell’Eintracht Francoforte che vince per 4-1 sulla Lazio di Inzaghi grazie alla doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Solo momentaneo il pareggio di Parolo nel primo t...

Una prestazione sontuosa quella dell’Eintracht Francoforte che vince per 4-1 sulla Lazio di Inzaghi grazie alla doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Solo momentaneo il pareggio di Parolo nel primo tempo. I biancocelesti rimangono in 10 al 45’ per l’espulsione di Basta (doppio giallo) e al 58’ rosso diretto per Correa. 7 goal subiti dalla Lazio in cinque giorni che con la Fiorentina è chiamata al riscatto in una situazione ambientale non semplice. Unica nota positiva il pareggio dell’Apollon Limassol contro il Marsiglia che fa tenere saldo il secondo posto alla squadra italiana.