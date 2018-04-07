Eurogol di Simeone! Il Cholito parte dalla trequarti e porta la Fiorentina sul 2-0

Raddoppio della Fiorentina a 5' minuti dalla fine del primo tempo. Riconquista palla Saponara sulla trequarti e appoggia per Simeone...

Raddoppio della Fiorentina a 5' minuti dalla fine del primo tempo. Riconquista palla Saponara sulla trequarti e appoggia per Simeone. Il Cholito inizia a correre e passa in mezzo a Bruno Peres e Manolas prima di calciare e segnare. Rete stupenda dell'argentino che trova il suo terzo gol consecutivo